أموريم: علينا أن نتأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.. وكنا الفريق الأفضل

أوضح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن على فريقه التأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.

وأحرز أرسنال هدفه من ركلة ركنية وحدث التحام مع ألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد.

فاز أرسنال على منافسه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "أنا فخور جدا باللاعبين كانوا شجعانا للغاية في كل ما فعلوه خلال المباراة، أهنئهم على الأداء، وكنا نستحق نتيجة مختلفة، وعلينا الآن التقدم للمباراة القادمة".

وأضاف "كنا أكثر عدوانية من الموسم الماضي، ضغطنا بشكل واحد على واحد طوال المباراة وعال، كنا نمتلك الجودة مع الكرة".

وتابع "تشعر دائما أثناء المباراة أن فريقي كان قادرا على صنع شيء، ليس فقط بالكرة بل أيضا بدونها أنا فخور بالمباراة التي قدمناها، خسرنا وهناك أشياء علينا العمل عليها".

وواصل "نحن بحاجة للفوز بالمباريات، لكن هذا كان مختلفا تماما عن الموسم الماضي".

وأتم "هدف أرسنال؟ أحيانا كان يحدث ذلك الموسم الماضي، الأمر لا يتعلق بلعب الكرة أفهم أننا نريد أهدافا، لكن عندما تلمس الحارس، أحيانا تدفع المهاجم ولا تملك يدين إضافيتين للوصول إلى الكرة، علينا أن نكون أقوى، نحن لا نغير القواعد لكن يجب أن نتأقلم مع القواعد، أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل".

وسجل ريكاردو كالافيور هدف أرسنال الوحيد من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس.

ويستمر أرسنال في استخدام سلاح الركنيات الذي تميز به تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأحرز أرسنال 3 أهداف من الـ 4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد من كرات ثابتة.

وتم التسجيل الأهداف الـ 3 عن طريق يورين تيمبر وويليام ساليبا وكالافيوري.

ومنذ بداية موسم 2023-2024 سجل أرسنال 31 هدفا الركلات الركنية، ويتفوق أرسنال بهذا السلاح أكثر من وصيفه في هذه الإحصائية ليفربول بفارق 11 هدفا.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وشارك الثنائي براين مبومو وماتيوس كونيا بشكل أساسي فقط من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.

وللمرة الأولى يلاقي مانشستر يونايتد خصمه أرسنال في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي بمسماه "بريميرليج".

وبهذا الفوز حصل أرسنال على نقاط المباراة الكاملة بينما خرج مانشستر يونايتد بأي نقطة.