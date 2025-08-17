رايا: لم نلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد.. ولا أعرف كيف تصديت لكرة كونيا

شدد دافيد رايا حارس مرمى أرسنال على أن فريقه لم يلعب بطريقة جيدة ضد مانشستر يونايتد.

وفاز أرسنال على منافسه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال الحارس الإسباني عبر سكاي سبورتس: "الجودة لم تكن حاضرة، لم نكن في أفضل حالاتنا بالكرة، دفاعيا لم نكن في أفضل مستوى، لذا كانت مباراة صعبة".

وأضاف "سجلنا هدفنا في الشوط الأول من ركلة ركنية، ومن هناك قاتلنا حتى النهاية، كل الفضل للاعبين على الحفاظ على الشباك، كنا نعلم أننا كنا معرضين للخسارة".

وتابع "هذه هي كرة القدم في أيام كهذه تكون الثلاث نقاط ذات أهمية كبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "التصدي أمام كونيا كان صعبا، لا أعرف كيف تصديت لها بصراحة، كانت قريبة جدا من قدمي، سعيد بمساعدة الفريق بالحفاظ على شباكنا وحصد الثلاث نقاط".

ويستمر أرسنال في استخدام سلاح الركنيات الذي تميز به تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأحرز أرسنال 3 أهداف من الـ 4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد من كرات ثابتة.

وتم التسجيل الأهداف الـ 3 عن طريق يورين تيمبر وويليام ساليبا وكالافيوري.

ومنذ بداية موسم 2023-2024 سجل أرسنال 31 هدفا الركلات الركنية، ويتفوق أرسنال بهذا السلاح أكثر من وصيفه في هذه الإحصائية ليفربول بفارق 11 هدفا.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وشارك الثنائي براين مبومو وماتيوس كونيا بشكل أساسي فقط من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.

وللمرة الأولى يلاقي مانشستر يونايتد خصمه أرسنال في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي بمسماه "بريميرليج".

وبهذا الفوز حصل أرسنال على نقاط المباراة الكاملة بينما خرج مانشستر يونايتد بأي نقطة.