مشاركة أولى لـ إبراهيم عادل.. الجزيرة يخسر من خورفكان في افتتاح الدوري الإماراتي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - محمد النني - الجزيرة الإماراتي

خسر فريق الجزيرة أمام مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضن الجولة الأولى من الدوري الإماراتي.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وشهدت المباراة مشاركة إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر لأول مرة مع الجزيرة المنضم له قادما من بيراميدز.

ولعب إبراهيم عادل في الشوط الثاني ودخل الملعب في الدقيقة 63.

كذلك شارك محمد النني زميله في الفريق بعدما دخل المباراة في الدقيقة 79.

وسجل ثنائية الجزيرة في المباراة النجم الفرنسي نبيل فقير من ركلتي جزاء.

وحصل إبراهيم عادل على القميص رقم 10 مع الجزيرة.

ويلتقي الجزيرة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي ضد الشارقة يوم 22 أغسطس الجاري.

محمد النني الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل
