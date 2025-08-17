بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن استقرار حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب.

وقال عبد الناصر في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "حالة فيريرا جيدة. المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته".

وأوضح "فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام المقاولون

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري ضد مودرن سبورت.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.

وتلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا
نرشح لكم
مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
أخر الأخبار
مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) باريس سان جيرمان.. مصطفى أساسي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات 55 دقيقة | الدوري المصري
التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش ساعة | رياضات أخرى
أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511430/بعد-الوعكة-التي-تعرض-لها-عبد-الناصر-محمد-يكشف-حالة-فيريرا-الصحية