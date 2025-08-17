بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن استقرار حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب.

وقال عبد الناصر في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "حالة فيريرا جيدة. المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته".

وأوضح "فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري ضد مودرن سبورت.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.

وتلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.