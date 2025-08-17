سلاح الركنيات ما زال صالحا.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد

فاز أرسنال على منافسه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل ريكاردو كالافيور هدف أرسنال الوحيد من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس.

ويستمر أرسنال في استخدام سلاح الركنيات الذي تميز به تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأحرز أرسنال 3 أهداف من الـ 4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد من كرات ثابتة.

وتم التسجيل الأهداف الـ 3 عن طريق يورين تيمبر وويليام ساليبا وكالافيوري.

ومنذ بداية موسم 2023-2024 سجل أرسنال 31 هدفا الركلات الركنية، ويتفوق أرسنال بهذا السلاح أكثر من وصيفه في هذه الإحصائية ليفربول بفارق 11 هدفا.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وشارك الثنائي براين مبومو وماتيوس كونيا بشكل أساسي فقط من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.

وللمرة الأولى يلاقي مانشستر يونايتد خصمه أرسنال في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي بمسماه "بريميرليج".

وبهذا الفوز حصل أرسنال على نقاط المباراة الكاملة بينما خرج مانشستر يونايتد بأي نقطة.

ضغط أرسنال

بدأ أرسنال ضاغطا على مانشستر يونايتد وسيطر على الكرة.

وافتتح كالافيوري النتيجة في الدقيقة 13 بعد عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنيات.

وسدد باتريك دورجو كرة أرضية قوية ارتطمت في القائم الأيسر في الدقيقة 30.

شوط مانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني تحسن مانشستر يونايتد كثيرا واستحوذ على الكرة أكثر وأجبر أرسنال على الدفاع حتى بدون هجمات خطيرة للغاية لكن ظلت المحاولات مستمرة.

وسدد مبومو مقصية مفاجأة في الدقيقة 69 بعد ارتطام الكرة في الأرض قبل الوصول له لكن مرت بجانب المرمى قليلا.

وكانت الفرصة الأخطر لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73 عن طريق مبومو بعد رأسية رائعة عقب عرضية من دورجو وأنقذها دافيد رايا ببراعة.

وحافظ أرسنال على هدفه وتمكن من الخروج بالنقاط الكاملة.

video:1