تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع أوتافيو لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية فإن الدرعية اقترب من التوصل لاتفاق مع النصر لضم أوتافيو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي وافق على العرض مفضلا البقاء في مدينة الرياض.

وكشفت صحيفة اليوم في وقت سابق نقلا عن تقارير إسبانية أن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد يعملون على إتمام صفقة أوتافيو.

ولم يتدرب أوتافيو بالمعسكر الخارجي لفريق النصر ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.