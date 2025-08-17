تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

أوتافيو - النصر - الهلال

اقترب نادي الدرعية من التعاقد مع أوتافيو لاعب النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية فإن الدرعية اقترب من التوصل لاتفاق مع النصر لضم أوتافيو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي وافق على العرض مفضلا البقاء في مدينة الرياض.

أخبار متعلقة:
تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لضم أوتافيو من النصر رومانو: القادسية يقدم عرضا رسميا لضم أوتافيو.. ومنافسة سعودية تقرير سعودي: أوتافيو على وشك الانتقال إلى القادسية الرياضية: أوتافيو يشترط الحصول على 15 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع النصر

وكشفت صحيفة اليوم في وقت سابق نقلا عن تقارير إسبانية أن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد يعملون على إتمام صفقة أوتافيو.

ولم يتدرب أوتافيو بالمعسكر الخارجي لفريق النصر ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ميركاتو النصر أوتافيو الدرعية
نرشح لكم
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس تقرير: روما يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا.. ورغبة اللاعب سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن سندرلاند يعلن ضم مدافع سان جيرمان
أخر الأخبار
عبد الرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما 11 دقيقة | كرة يد
مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز 23 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح 35 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) باريس سان جيرمان 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات ساعة | الدوري المصري
التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش ساعة | رياضات أخرى
أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511427/تقرير-الدرعية-يقترب-من-ضم-أوتافيو