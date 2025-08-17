مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد

أوضح مصدر مقرب من محمد هاني لاعب الأهلي حقيقة ما حدث مع محمد معروف حكم مباراة الأحمر ضد فاركو في الدوري.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء تغييره في الملعب.

وقال مصدر مقرب من محمد هاني لـFilGoal.com: " اللاعب مستاء من الحملة المتعمدة ضده من قبل البعض لتشوية صورته وادعاء أشياء لم يفعلها".

وأضاف "محمد معروف طوال المباراة كان متوترا وعصبيا لدرجة أنه أشهر بطاقة صفراء لحارس فاركو أثناء توجيه السؤال له".

وواصل "معروف أخبر هاني بأنه سيشهر له إنذارا إذا سار بجواره، وبعد الإنذار الأول أخبره بأنه سيطرده إذا بدر منه أي فعل".

وأكمل "هاني لم يتحدث معه نهائيا على عكس ما يتم ترويجه، وبعد الإنذار لم يصدر منه أي رد فعل وتفاجئ بالطرد".

وأتم تصريحاته "نريد إظهار أي دليل يثبت أن هاني سب الحكم ومنظومة التحكيم كما أشيع، كما أنهما لم يتقابلا بعد المباراة".