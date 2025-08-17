لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

كيفن سانتوس - شاختار

يستعد نادي فولام لتقديم عرض جديد إلى نظيره شاختار الأوكراني للتعاقد مع كيفن سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن فولام لم يستسلم ويستعد لتقديم عرض جديد لإدارة شاختار لضم اللاعب البرازيلي.

ورفض نادي شاختار عرضين من فولام سابقا وبلغ العرض الثاني قيمته 37 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولام تقييم مرموش أمام فولام من الصحف الإنجليزية جريليش خارج قائمة لقاء فولام لأسباب فنية.. وشكوك حول استمراره مع سيتي مؤتمر جوارديولا: فودين يعاني من مشاكل خارج الملعب.. وهذا موقف رودري ضد فولام

ويتمسك شاختار بالحصول على 43 مليون جنيه إسترليني للسماح للاعبه بالرحيل.

ومن المرجح أن يكون العرض الجديد قيمته 39 مليون جنيه إسترليني وسيوافق عليه شاختار.

وفي حال تمت الصفقة مقابل 39 مليون جنيه إسترليني فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فولام.

وأبرم فولام الصفقة الأغلى في تاريخه خلال الصيف الماضي بالتعاقد مع إيميل سميث روي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد كيفن في 2028 ويبلغ من العمر 22 عاما.

وتفوق كيفن على جوان ألفينا لاعب الزمالك الحالي في إحصائية اللاعب الأكثر مراوغة في الدوري الأوكراني الموسم الماضي.

وبلغت مراوغات كيفن في المباراة الواحدة 5.7 بنسبة نجاح 78%، بينما جوان ألفينا 5.2 في اللقاء الواحد بنسبة نجاح 72%.

ولعب الجناح الأيسر مع شاختار خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

ميركاتو شاختار فولام كيفن سانتوس
نرشح لكم
كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي أموريم: علينا أن نتأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.. وكنا الفريق الأفضل رايا: لم نلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد.. ولا أعرف كيف تصديت لكرة كونيا سلاح الركنيات ما زال صالحا.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد نونو سانتو: نوتنجهام لا يزال يحتاج للتحسين وإيجاد الحلول رغم الفوز ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر
أخر الأخبار
كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات 21 دقيقة | الدوري المصري
التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش 28 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي 43 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد 43 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: علينا أن نتأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.. وكنا الفريق الأفضل 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
رايا: لم نلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد.. ولا أعرف كيف تصديت لكرة كونيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511424/لم-يستسلم-بعد-سكاي-فولام-يستعد-لتقديم-عرض-جديد-لشاختار-لضم-كيفن