لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن

يستعد نادي فولام لتقديم عرض جديد إلى نظيره شاختار الأوكراني للتعاقد مع كيفن سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن فولام لم يستسلم ويستعد لتقديم عرض جديد لإدارة شاختار لضم اللاعب البرازيلي.

ورفض نادي شاختار عرضين من فولام سابقا وبلغ العرض الثاني قيمته 37 مليون جنيه إسترليني.

ويتمسك شاختار بالحصول على 43 مليون جنيه إسترليني للسماح للاعبه بالرحيل.

ومن المرجح أن يكون العرض الجديد قيمته 39 مليون جنيه إسترليني وسيوافق عليه شاختار.

وفي حال تمت الصفقة مقابل 39 مليون جنيه إسترليني فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فولام.

وأبرم فولام الصفقة الأغلى في تاريخه خلال الصيف الماضي بالتعاقد مع إيميل سميث روي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد كيفن في 2028 ويبلغ من العمر 22 عاما.

وتفوق كيفن على جوان ألفينا لاعب الزمالك الحالي في إحصائية اللاعب الأكثر مراوغة في الدوري الأوكراني الموسم الماضي.

وبلغت مراوغات كيفن في المباراة الواحدة 5.7 بنسبة نجاح 78%، بينما جوان ألفينا 5.2 في اللقاء الواحد بنسبة نجاح 72%.

ولعب الجناح الأيسر مع شاختار خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.