تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي

يستعد ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا للخضوع للفحصوات الطبية تمهيدا للانضمام إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن جوتيريز سيصل إلى نابولي يوم الاثنين المقبل ثم سينضم للفريق الذي يدربه أنطونيو كونتي.

وبحسب شبكة سكاي سبورت في وقت سابق فإن نابولي أتم الاتفاق مع النادي الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن ريال مدريد نادي جوتيريز السابق سيحصل على نسبة 50% من المقابل بسبب بند إعادة البيع

وينتهي تعاقد جوتيريز مع جيرونا في 2027.

وانتقل الظهير الأيسر إلى جيرونا قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى حصول الملكي على 50% من نسبة إعادة البيع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 6 أهداف.

وإجمالا خاض اللاعب الإسباني مع جيرونا في 112 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 آخرين.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.