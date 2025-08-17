جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة
كشف جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة عن شعوره بالخوف قبل مباراته الأولى مع البارسا بعدما تعرض للإصابة في إصبعه.
وشارك جارسيا مع برشلونة في الفوز على ريال مايوركا بثلاثية دون رد، في افتتاح الدوري الإسباني.
وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "إصابتي في الإصبع أثناء الإحماء قبل مباراة ريال مايوركا كانت مخيفة لكنها ليست خطيرة".
وأضاف "على حارس مرمى برشلونة أن يكون منتبها لأشياء كثيرة، ومن الواضح أنه مع نقص اللاعبين لا يؤثر عليك ذلك بنفس القدر، وأنا سعيد جدا".
وأتم تصريحاته "أشعر براحة كبيرة مع هانز فليك، أحتاج إلى مواصلة التحسن لكني سعيد جدا".
وانضم جارسيا لصفوف برشلونة في الصيف الجاري قادما من إسبانيول.
ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
