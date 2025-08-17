كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس

قرر راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان خفض راتبه من أجل إتمام انتقاله إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن اللاعب الفرنسي سيتنازل عن مليوني يورو لإتمام الصفقة.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم سيحصل على 7 ملايين يورو سنويا من يوفنتوس.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا في وقت سابق أن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع النادي الفرنسي على استعارة كولو مواني لمدة موسم مع إدراج بند إمكانية الشراء مقابل 55-58 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدة التعاقد بين البيانكونيري واللاعب الفرنسي ستكون 5 مواسم.

خاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.