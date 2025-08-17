كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

قرر راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان خفض راتبه من أجل إتمام انتقاله إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن اللاعب الفرنسي سيتنازل عن مليوني يورو لإتمام الصفقة.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم سيحصل على 7 ملايين يورو سنويا من يوفنتوس.

أخبار متعلقة:
رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي تقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس

وذكر موقع فوتبول إيطاليا في وقت سابق أن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع النادي الفرنسي على استعارة كولو مواني لمدة موسم مع إدراج بند إمكانية الشراء مقابل 55-58 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مدة التعاقد بين البيانكونيري واللاعب الفرنسي ستكون 5 مواسم.

خاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

راندال كولو مواني باريس سان جيرمان يوفنتوس ميركاتو
نرشح لكم
تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا تقرير: روما يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا.. ورغبة اللاعب سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن سندرلاند يعلن ضم مدافع سان جيرمان
أخر الأخبار
التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش 5 دقيقة | رياضات أخرى
أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي 20 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد 20 دقيقة | الدوري المصري
أموريم: علينا أن نتأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.. وكنا الفريق الأفضل 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
رايا: لم نلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد.. ولا أعرف كيف تصديت لكرة كونيا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مشاركة أولى لـ إبراهيم عادل.. الجزيرة يخسر من خورفكان في افتتاح الدوري الإماراتي 42 دقيقة | الوطن العربي
بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية 43 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511419/كورييري-ديلو-سبورت-كولو-مواني-يقرر-خفض-راتبه-لإتمام-انتقاله-لـ-يوفنتوس