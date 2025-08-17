أموريم: أونانا ليس مصابا.. ولهذا السبب استبعدته من مباراة أرسنال

أوضح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن أندري أونانا حارس مرمى الفريق ليس مصابا.

ويلاقي مانشستر يونايتد منافسه أرسنال في المباراة التي تجمعهما خلال الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: "استبعاد أونانا ضد أرسنال؟ أونانا ليس مصابا وتعافى بشكل طبيعي من الإصابة، لكن لاعبين آخرين قدموا أداء جيدا خلال فترة الإعداد، علي أن أجد التوازن".

وأتم "من الممكن أن تتغير اختياراتي للاعبين المباراة المقبلة".

وأشارت صحيفة تليجراف في وقات سابق إلى أن أونانا قد في العضلة الخلفية عقب عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة أن أونانا سيغيب لفترة ما بين 6 إلى 8 أسابيع ما يعني غيابه عن فترة الإعداد بالكامل وإمكانية غيابه عن بداية الموسم مع مانشستر يونايتد.

لكن أموريم خرج ليؤكد أن اللاعب كان بإمكانه المشاركة بشكل طبيعي.

ويملك مانشستر يونايتد حاليا الحارس بيوندير التركي وتوم هيتون في قائمته.