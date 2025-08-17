أراوخو: خالفنا تعليمات فليك للحفاظ على الفوز
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 18:43
يرى رونالد أراوخو مدافع وقائد برشلونة أن خروج فريقه بشباك نظيفة في أول مباراة بالدوري الإسباني أمام ريال مايوركا أمر مهم للغاية.
وفاز برشلونة على ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري بثلاثية دون رد.
وقال أراوخو عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "الحفاظ على نظافة شباكنا أمر مهم للغاية، عملنا بشكل جيد في فترة الإعداد ونأمل أن نتمكن من تحسين الأداء هذا الموسم".
وأضاف "خفضنا سرعة اللعب التي يريدها المدرب ويحبها، وذلك لأن أهم شيء هو الفوز ونجحنا في ذلك".
وشارك أراوخو في المباراة كاملة مع برشلونة وقاد خط دفاع فريقه في افتتاح الدوري الإسباني.
وسجل ثلاثية برشلونة أمام مايوركا كل من لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.
ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
