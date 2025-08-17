أراوخو: خالفنا تعليمات فليك للحفاظ على الفوز

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

يرى رونالد أراوخو مدافع وقائد برشلونة أن خروج فريقه بشباك نظيفة في أول مباراة بالدوري الإسباني أمام ريال مايوركا أمر مهم للغاية.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري بثلاثية دون رد.

وقال أراوخو عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "الحفاظ على نظافة شباكنا أمر مهم للغاية، عملنا بشكل جيد في فترة الإعداد ونأمل أن نتمكن من تحسين الأداء هذا الموسم".

أخبار متعلقة:
جماهير مانشستر يونايتد تخرب ملصق لـ جارناتشو خارج الملعب مع حالة جدلية.. تشيلسي يفتتح الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي مع كريستال بالاس تقرير: روما يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا.. ورغبة اللاعب

وأضاف "خفضنا سرعة اللعب التي يريدها المدرب ويحبها، وذلك لأن أهم شيء هو الفوز ونجحنا في ذلك".

وشارك أراوخو في المباراة كاملة مع برشلونة وقاد خط دفاع فريقه في افتتاح الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية برشلونة أمام مايوركا كل من لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

برشلونة رونالدو أراوخو الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا ماستانتونو: شعرت بالدهشة بعد تواصل ريال مدريد معي.. وهذه أول ذكرياتي مع الفريق معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ فليك: لست راضيا عن الأداء ضد مايوركا.. وعلينا أن نسرع اللعب طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية
أخر الأخبار
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد 17 دقيقة | الدوري المصري
لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي 41 دقيقة | ميركاتو
وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة ساعة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511417/أراوخو-خالفنا-تعليمات-فليك-للحفاظ-على-الفوز