لا جازيتا: تشيلسي يقدم عرضا لـ إنتر لضم باستوني.. ورد النادي

قدم نادي تشيلسي عرضا إلى نظيره إنتر للتعاقد مع أليساندرو باستوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن تشيلسي قدم 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الإيطالي.

وأفادت الصحيفة أن إنتر رفض العرض بشكل تام وأخبر تشيلسي بعدم وجود النية في التفريط فيه.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من أهم لاعبي الفريق بجانب لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

وينتهي تعاقد باستوني في صيف 2028.

وكان إنتر قد تعاقد مع باستوني في صيف 2017 قادما من أتالانتا مقابل 31 مليون يورو وتركه معارا لمدة موسم.

ثم أعير مرة أخرى إلى بارما في صيف 2018 لمدة موسم وعقب عودته في 2019 قرر أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق وقتها الاعتماد عليه وعدم رحيله مرة أخرى.

ولعب باستوني في الموسم الماضي مع إنتر 57 مباراة وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.

وإجمالا خاض مع إنتر 258 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 24 آخرين.

ويعد باستوني من أهم مفاتيح لعب إنتر بصفته يلعب مساك ثالث في خطة 3-5-2 ويتحول في بعض الأوقات إلى ظهير متأخر لذلك صنع الكثير من الأهداف مقارنة بمركزه.