لا جازيتا: تشيلسي يقدم عرضا لـ إنتر لضم باستوني.. ورد النادي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

باستوني مدافع إنتر

قدم نادي تشيلسي عرضا إلى نظيره إنتر للتعاقد مع أليساندرو باستوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن تشيلسي قدم 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الإيطالي.

وأفادت الصحيفة أن إنتر رفض العرض بشكل تام وأخبر تشيلسي بعدم وجود النية في التفريط فيه.

أخبار متعلقة:
فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي رئيس إنتر يرد على تقارير انتقال هاكان تشالهان أوجلو إلى النصر ميسي يعود من الإصابة بهدف رائع في انتصار إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثية إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم

ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من أهم لاعبي الفريق بجانب لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

وينتهي تعاقد باستوني في صيف 2028.

وكان إنتر قد تعاقد مع باستوني في صيف 2017 قادما من أتالانتا مقابل 31 مليون يورو وتركه معارا لمدة موسم.

ثم أعير مرة أخرى إلى بارما في صيف 2018 لمدة موسم وعقب عودته في 2019 قرر أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق وقتها الاعتماد عليه وعدم رحيله مرة أخرى.

ولعب باستوني في الموسم الماضي مع إنتر 57 مباراة وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.

وإجمالا خاض مع إنتر 258 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 24 آخرين.

ويعد باستوني من أهم مفاتيح لعب إنتر بصفته يلعب مساك ثالث في خطة 3-5-2 ويتحول في بعض الأوقات إلى ظهير متأخر لذلك صنع الكثير من الأهداف مقارنة بمركزه.

أليساندرو باستوني إنتر تشيلسي
نرشح لكم
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس أموريم: أونانا ليس مصابا.. ولهذا السبب استبعدته من مباراة أرسنال
أخر الأخبار
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد 16 دقيقة | الدوري المصري
لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي 40 دقيقة | ميركاتو
وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة ساعة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511416/لا-جازيتا-تشيلسي-يقدم-عرضا-لـ-إنتر-لضم-باستوني-ورد-النادي