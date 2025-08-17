انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) أرسنال
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------------
انتهت
ق 73: دافيد رايا ينقذ رأسية رائعة من مبومو عقب عرضية من دورجو.
ق 69: مقصية من براين مبومو مرت بجانب المرمى.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 30: باتريك دورجو يسدد كرة أرضية قوية ترتطم في القائم الأيسر.
ق 13: جوووووووووووول ريكاردو كالافيوري بعد عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنيات.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
