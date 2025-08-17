انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

انتهت

ق 73: دافيد رايا ينقذ رأسية رائعة من مبومو عقب عرضية من دورجو.

ق 69: مقصية من براين مبومو مرت بجانب المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 30: باتريك دورجو يسدد كرة أرضية قوية ترتطم في القائم الأيسر.

ق 13: جوووووووووووول ريكاردو كالافيوري بعد عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنيات.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل