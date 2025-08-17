تقرير: روما يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا.. ورغبة اللاعب

دخل نادي روما في مفاوضات مع نظيره مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع تيريل مالاسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن روما تواصل مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا وذلك في المفاوضات التي عقد للتعاقد مع جادون سانشو.

وأفاد رومانو أن اللاعب الهولندي متحمس للانتقال إلى روما، لكن هناك منافسة مع بشكتاش التركي.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أيندهوفن.

وينتهي تعاقد مالاسيا في صيف 2026.

وإجمالا لعب مالاسيا الموسم الماضي 21 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلال 1057 دقيقة لعبها.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.