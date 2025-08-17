سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا

اتفق نادي إلتشي مع نظيره لايبزج على التعاقد مع أندري سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن إلتشي تفق مع لايبزج على التعاقد مع البرتغالي أندري سيلفا.

وأفادت الشبكة أن لاعب ميلان السابق وافق على الانتقال للنادي الصاعد حديثا للدوري الإسباني.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى فيردر بريمن.

ولعب سيلفا 8 مباريات وسجل هدفا ولم يصنع.

وإجمالا خاض سيلفا الموسم الماضي 23 مباراة وأحرز هدفين وصنع 3 آخرين.

وعقدت الكثير من التطلعات على سيلفا عندما انتقل إلى ميلان في صيف 2017 مقابل 38 مليون يورو قادما من بورتو.

لكن اللاعب تخبط كثيرا وانتقل إلى إشبيلية وأينتراخت فرانكفورت ولايبزج وريال سوسيداد ثم بريمن والعودة بعد انتهاء إعارته إلى لايبزج.

وينتهي عقد سيلفا في صيف 2026.