فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

نيكولا زاليفسكي - إنتر

توصل نادي أتالانتا إلى اتفاق مع نظيره إنتر للتعاقد مع نيكولا زاليفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أتالانتا توصل لاتفاق مع إنتر على ضم زاليفسكي مقابل 17 مليون يورو.

وكان إنتر قد فعل بند أحقية شراء اللاعب البولندي الصيف الحالي من روما مقابل 7 ملايين يورو.

وبذلك يكون إنتر قد ربح 10 ملايين يورو بعد شهر من تفعيل بند أحقية الشراء.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع النيراتزوري في 2029.

ولعب زاليفسكي معارا إلى إنتر في النصف الثاني من الموسم الماضي وشارك في 1 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

وتأسس زاليفسكي في أكاديمية روما وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول ومنحه البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن بين إنتر وأتالانتا خلافات بسبب عدم إبرام صفقة أديمولا لوكمان الذي يتمسك به أتالانتا، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن هذه الصفقة منفصلة تماما عن أمر اللاعب النيجيري.

