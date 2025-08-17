الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي

تشهد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري مواجهات قوية ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم 19 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.

بينما تشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وأيضا خلال الجولة تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وإليكم كل مباريات الجولة الثالثة من الدوري:

فاركو × طلائع الجيش

استاد حرس الحدود – 19 أغسطس – 6 مساء

*****

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية

استاد القاهرة – 19 أغسطس – 6 مساء

*****

المصري × بيراميدز

استاد الجيش بالسويس – 19 أغسطس – 9 مساء

*****

الإسماعيلي – الاتحاد السكندري

استاد السلام – 19 أغسطس – 9 مساء

*****

سيراميكا كليوباترا – إنبي

استاد هيئة قناة السويس – 20 أغسطس – 6 مساء

*****

الجونة – غزل المحلة

استاد خالد بشارة – 20 أغسطس – 9 مساء

*****

وادي دجلة – بتروجت

استاد السلام – 20 أغسطس – 9 مساء

*****

مودرن سبورت – الزمالك

استاد القاهرة – 21 أغسطس – 6 مساء

*****

المقاولون العرب – حرس الحدود

استاد المقاولون العرب – 21 أغسطس – 6 مساء

*****

سموحة × زد

استاد برج العرب – 21 أغسطس - 9 مساء