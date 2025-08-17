الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

الدوري المصري بيان

تشهد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري مواجهات قوية ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم 19 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.

أخبار متعلقة:
ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل

بينما تشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وأيضا خلال الجولة تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وإليكم كل مباريات الجولة الثالثة من الدوري:

فاركو × طلائع الجيش

استاد حرس الحدود – 19 أغسطس – 6 مساء

*****

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية

استاد القاهرة – 19 أغسطس – 6 مساء

*****

المصري × بيراميدز

استاد الجيش بالسويس – 19 أغسطس – 9 مساء

*****

الإسماعيلي – الاتحاد السكندري

استاد السلام – 19 أغسطس – 9 مساء

*****

سيراميكا كليوباترا – إنبي

استاد هيئة قناة السويس – 20 أغسطس – 6 مساء

*****

الجونة – غزل المحلة

استاد خالد بشارة – 20 أغسطس – 9 مساء

*****

وادي دجلة – بتروجت

استاد السلام – 20 أغسطس – 9 مساء

*****

مودرن سبورت – الزمالك

استاد القاهرة – 21 أغسطس – 6 مساء

*****

المقاولون العرب – حرس الحدود

استاد المقاولون العرب – 21 أغسطس – 6 مساء

*****

سموحة × زد

استاد برج العرب – 21 أغسطس - 9 مساء

الأهلي بيراميدز المصري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته فحوصات طبية لـ يانيك فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة المقاولون
أخر الأخبار
سلاح الركنيات ما زال صالحا.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد دقيقة | الكرة الأوروبية
نونو سانتو: نوتنجهام لا يزال يحتاج للتحسين وإيجاد الحلول رغم الفوز 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو 21 دقيقة | ميركاتو
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد 39 دقيقة | الدوري المصري
لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي ساعة | ميركاتو
وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511409/الدوري-المصري-مباريات-الجولة-الثالثة-قمة-للصدارة-وأخرى-جماهيرية-وراحة-الأهلي