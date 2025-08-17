ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية

انتهت الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2025-2026 والتي شهدت الكثير من المباريات المثيرة والنتائج غير المتوقعة.

وبعد الجولة واصل المصري انتصاراته بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش ليصل إلى النقطة 6 ويتصدر ترتيب الدوري وحيدا.

وبعد المصري تأتي منافسة شرسة بين 6 فرق جميعها تمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل.

وهذه الفرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت وزد وإنبي.

بينما يظل الاتحاد السكندري هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن بعدما خسر في الجولة الثانية أمام مودرن سبورت.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية:

1- المصري – 6 نقاط

2- الأهلي – 4 نقاط

3- الزمالك – 4 نقاط

4- زد – 4 نقاط

5- مودرن سبورت – 4 نقاط

6- إنبي – 4 نقاط

7- بيراميدز – 4 نقاط

8- حرس الحدود – 3 نقاط

9- الجونة – 3 نقاط

10- بتروجت – نقطتين

11- سموحة - نقطتين

12- غزل المحلة - نقطتين

13- كهرباء الإسماعيلية - نقطة

14- الإسماعيلي - نقطة

15- وادي دجلة - نقطة

16- البنك الأهلي - نقطة

17- المقاولون العرب - نقطة

18- سيراميكا كليوباترا - نقطة

19- طلائع الجيش - نقطة

20- فاركو - نقطة

21- الاتحاد السكندري – دون نقاط