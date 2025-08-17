ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

المصري

انتهت الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2025-2026 والتي شهدت الكثير من المباريات المثيرة والنتائج غير المتوقعة.

وبعد الجولة واصل المصري انتصاراته بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش ليصل إلى النقطة 6 ويتصدر ترتيب الدوري وحيدا.

وبعد المصري تأتي منافسة شرسة بين 6 فرق جميعها تمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

وهذه الفرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت وزد وإنبي.

بينما يظل الاتحاد السكندري هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن بعدما خسر في الجولة الثانية أمام مودرن سبورت.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية:

1- المصري – 6 نقاط

2- الأهلي – 4 نقاط

3- الزمالك – 4 نقاط

4- زد – 4 نقاط

5- مودرن سبورت – 4 نقاط

6- إنبي – 4 نقاط

7- بيراميدز – 4 نقاط

8- حرس الحدود – 3 نقاط

9- الجونة – 3 نقاط

10- بتروجت – نقطتين

11- سموحة - نقطتين

12- غزل المحلة - نقطتين

13- كهرباء الإسماعيلية - نقطة

14- الإسماعيلي - نقطة

15- وادي دجلة - نقطة

16- البنك الأهلي - نقطة

17- المقاولون العرب - نقطة

18- سيراميكا كليوباترا - نقطة

19- طلائع الجيش - نقطة

20- فاركو - نقطة

21- الاتحاد السكندري – دون نقاط

الدوري المصري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته فحوصات طبية لـ يانيك فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة المقاولون
أخر الأخبار
سلاح الركنيات ما زال صالحا.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد دقيقة | الكرة الأوروبية
نونو سانتو: نوتنجهام لا يزال يحتاج للتحسين وإيجاد الحلول رغم الفوز 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو 21 دقيقة | ميركاتو
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد 39 دقيقة | الدوري المصري
لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي ساعة | ميركاتو
وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511407/ترتيب-الدوري-المصري-في-الصدارة-وتساوي-6-فرق-بعد-الجولة-الثانية