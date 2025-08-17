خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 17:01

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - مران الزمالك

تتجه إدارة الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يتجه لإعادة اللاعب بعد تقدمه بالاعتذار لجماهير الفريق والتزامه بالتدريبات الفردية التي فرضها عليه النادي خلال الفترة الماضية.

وتقدم أحمد فتوح لاعب الزمالك باعتذاره لجماهير الفريق.

أخبار متعلقة:
"أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك تقرير: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع الفتح.. ويضمه لقائمة السوبر السعودي تيليجراف: الدوري الإنجليزي يتخلى عن حملات دعم المثلية وحياة السود مهمة خبر في الجول - بيراميدز يتمسك باستمرار مصطفى فتحي بعد محادثات شفهية من الزمالك

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وعاد فتوح لخوض تدريبات فردية منذ يوم 27 يوليو الماضي بناء على قرار من جون إدوارد وعبد الناصر محمد لتجهيزه.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنتسجرام: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي، وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم، وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا، وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم، وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وتعادل الزمالك أمس السبت مع المقاولون العرب بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته فحوصات طبية لـ يانيك فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة المقاولون
أخر الأخبار
سلاح الركنيات ما زال صالحا.. أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد 43 ثاتيه | الكرة الأوروبية
نونو سانتو: نوتنجهام لا يزال يحتاج للتحسين وإيجاد الحلول رغم الفوز 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الدرعية يقترب من ضم أوتافيو 20 دقيقة | ميركاتو
ماريسكا: إستيفاو يحتاج للتأقلم مع بالمر 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد 39 دقيقة | الدوري المصري
لم يستسلم بعد.. سكاي: فولام يستعد لتقديم عرض جديد لشاختار لضم كيفن 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي ساعة | ميركاتو
وكيله: نأخذ عرض روما لـ بيلي على محمل الجد ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511406/خبر-في-الجول-بعد-اعتذاره-اتجاه-في-الزمالك-لإعادة-أحمد-فتوح-للتدريبات-الجماعية