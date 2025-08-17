خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية

تتجه إدارة الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يتجه لإعادة اللاعب بعد تقدمه بالاعتذار لجماهير الفريق والتزامه بالتدريبات الفردية التي فرضها عليه النادي خلال الفترة الماضية.

وتقدم أحمد فتوح لاعب الزمالك باعتذاره لجماهير الفريق.

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وعاد فتوح لخوض تدريبات فردية منذ يوم 27 يوليو الماضي بناء على قرار من جون إدوارد وعبد الناصر محمد لتجهيزه.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنتسجرام: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي، وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم، وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا، وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم، وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وتعادل الزمالك أمس السبت مع المقاولون العرب بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري.