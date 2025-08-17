أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

أوضحت جريدة أس أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد ينوي الدفع باللاعب الشاب فرانكو ماستانتونو ضد أوساسونا.

ويلعب ريال مدريد مباراته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم يوم الثلاثاء ضد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكر التقرير أن تشابي ألونسو سيمنح فرانكو بعض الدقائق كبديل.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق، إذ أتم عامه الـ18 قبل أيام.

وانضم ماستانتونو لريال مدريد قادما من ريفربليت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الجديد على القميص رقم 30.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 65 مباراة سجل 11 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.

فرانكو ماستانتونو ريال مدريد
