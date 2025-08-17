"أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

الزمالك - أحمد فتوح

تقدم أحمد فتوح لاعب الزمالك باعتذاره لجماهير الفريق.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وعاد فتوح لخوض تدريبات فردية منذ يوم 27 يوليو الماضي بناء على قرار من جون إدوارد وعبد الناصر محمد لتجهيزه.

أخبار متعلقة:
تقرير: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع الفتح.. ويضمه لقائمة السوبر السعودي تيليجراف: الدوري الإنجليزي يتخلى عن حملات دعم المثلية وحياة السود مهمة خبر في الجول - بيراميدز يتمسك باستمرار مصطفى فتحي بعد محادثات شفهية من الزمالك جمباز - بحضور رئيس الاتحاد.. وادي دجلة يحتفي بإنجاز لينا فتحي التاريخي

وكتب فتوح عبر حسابه على إنتسجرام: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي، وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم، وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا، وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم، وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وتعادل الزمالك أمس السبت مع المقاولون العرب بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – مباريات الجولة الثانية.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته فحوصات طبية لـ يانيك فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة المقاولون الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام المقاولون
أخر الأخبار
هدف ملغي لحالة تحدث لأول مرة.. تعادل سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا 4 دقيقة | ميركاتو
فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – مباريات الجولة الثانية.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – ألتاي يحرس مرمى مانشستر يونايتد.. وجيوكيريس يقود هجوم أرسنال 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511404/أعد-الجميع-بأن-أكون-عند-حسن-ظنكم-فتوح-يعتذر-لجماهير-الزمالك