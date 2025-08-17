ماستانتونو: شعرت بالدهشة بعد تواصل ريال مدريد معي.. وهذه أول ذكرياتي مع الفريق

شدد فرانكو ماستانتانو لاعب ريال مدريد على أن الانضمام للفريق كان بمثابة الحلم الذي تحقق.

وانضم ماستانتونو لريال مدريد قادما من ريفربليت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماستانتونو في حوار مع قناة النادي: "لا يوجد تفسير واضح لاختياري الانضمام لريال مدريد ولكنه أعظم نادي في العالم وكان اللعب هنا حلمي منذ صغري".

وواصل "تواصل ريال مدريد معي في عمر 17؟ رائع، أنا شخص بسيط من أزول وهي مدينة صغيرة عندما حدث أمر عظيم كهذا شعرت بالدهشة وعندما أصبح رسميا كان حلما وتحقق".

وتابع "من الجميل دائما رؤية لاعبين أرجنتينيين في أوروبا وخاصة في ريال مدريد، مؤخرا كان دي ماريا وهيجواين من أبرز نجوم الفريق والآن جاء دوري وهذا يسعدني جدا".

وأضاف "أول ذكرى لي مع ريال مدريد كانت تحقيق دوري الأبطال 3 مرات متتالية، شهدت حقبة ريال مدريد حيث فازوا بستة ألقاب في 11 عاما، كان الأمر مذهلا وشاهدته عن كثب لأنني مشجع شغوف".

ويلعب ريال مدريد مباراته الأولى ضد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.