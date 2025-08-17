كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا

حقق منتخب مصر للناشئين المركز الخامس في بطولة العالم تحت 19 عاما والمقامة في مصر.

وتختتم مساء اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما في نسختها العاشرة.

وحقق منتخب مصر المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتغلب منتخب مصر على أيسلندا بنتيجة 33-31، ليحسم الفراعنة المركز الخامس.

وكانت أيسلندا قد حسمت الشوط الأول بنتيجة 17-12.

ونجح ناشئو الفراعنة في العودة في الشوط الثاني بعودة مكتملة وبفارق 7 أهداف في ذلك الشوط فقط.

وسبق وأن حقق منتخب مصر المركز الخمس في نسختين 2007 و2011.

ويغب منتخب مصر للناشئين عن المربع الذهبي لأول مرة بعد الوصول في آخر نسختين.

وحقق منتخب الناشئين لقب بطولة العالم في 2019 بمقدونيا.

بينما في النسخة الماضية عام 2023 حقق منتخب الناشئين المركز الرابع.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إسبانيا حامل اللقب وألمانيا الذي لم يسبق له التتويج من قبل.