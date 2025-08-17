كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 16:18

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

حقق منتخب مصر للناشئين المركز الخامس في بطولة العالم تحت 19 عاما والمقامة في مصر.

وتختتم مساء اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما في نسختها العاشرة.

وحقق منتخب مصر المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

أخبار متعلقة:
كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين كرة يد - الثالثة لم تتحقق.. مصر تخسر أمام إسبانيا في ربع نهائي ببطولة العالم للناشئين كرة يد - طريق مصر.. السويد تفوز على النرويج في بطولة العالم للناشئين

وتغلب منتخب مصر على أيسلندا بنتيجة 33-31، ليحسم الفراعنة المركز الخامس.

وكانت أيسلندا قد حسمت الشوط الأول بنتيجة 17-12.

ونجح ناشئو الفراعنة في العودة في الشوط الثاني بعودة مكتملة وبفارق 7 أهداف في ذلك الشوط فقط.

وسبق وأن حقق منتخب مصر المركز الخمس في نسختين 2007 و2011.

ويغب منتخب مصر للناشئين عن المربع الذهبي لأول مرة بعد الوصول في آخر نسختين.

وحقق منتخب الناشئين لقب بطولة العالم في 2019 بمقدونيا.

بينما في النسخة الماضية عام 2023 حقق منتخب الناشئين المركز الرابع.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إسبانيا حامل اللقب وألمانيا الذي لم يسبق له التتويج من قبل.

كرة يد منتخب مصر للناشئين بطولة العالم للناشئين مصر تحت 19 عاما
نرشح لكم
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات سلة - باترك جاردنر: سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي سلة – الكرداني: الآن سنستعد بقوة لربع نهائي أفروباسكت كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا مباشر أفروباسكت – مصر (77)-(64) أوغندا.. مصر بالعلامة الكاملة كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين سلة - إبراهيم زهران: فخور بما قدمته ضد السنغال.. وأحب طريقة لعب إيهاب أمين
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: كولو مواني يقرر خفض راتبه لإتمام انتقاله لـ يوفنتوس 13 دقيقة | ميركاتو
أموريم: أونانا ليس مصابا.. ولهذا السبب استبعدته من مباراة أرسنال 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
أراوخو: خالفنا تعليمات فليك للحفاظ على الفوز 38 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا: تشيلسي يقدم عرضا لـ إنتر لضم باستوني.. ورد النادي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير مانشستر يونايتد تخرب ملصق لـ جارناتشو خارج الملعب 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511400/كرة-يد-بعد-ريمونتادا-رائعة-منتخب-الناشئين-يحقق-المركز-الخامس-بالتغلب-على-أيسلندا