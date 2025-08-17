تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 15:08
كتب : FilGoal
أبدى نادي نيوم السعودي اهتمامه بضم بنيامين بافار مدافع إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لموقع فوت ميركاتو.
بنجامين بافار
النادي : إنتر
وأوضح التقرير أن بافار المرشح للرحيل من إنتر لا يرغب في الانتقال للدوري السعودي حاليا.
وأضاف التقرير أن المدافع البالغ من العمر 29 عامًا يفضل في البقاء في أوروبا ليمنح نفسه فرصة المشاركة في كأس العالم 2026.
وذكر التقرير أن نيوم ينافس جالاتاسراي وليل على ضم بطل العالم 2018.
فقد بدأت إدارة الفريق الذي صعد حديثا للدوري السعودي الممتاز محادثاتها مع ممثلي اللاعب.
فيما لفت التقرير إلى أن ليل سيواجه صعوبة في استعادة المدافع الذي لعب بقميصه من 2005 إلى 2016 لأسباب مالية.
بعد رحيله من ليل لعب بافار بقمصان شتوتجارت ثم بايرن ميونيخ قبل الاستقرار في صفوف إنتر منذ 2023.
