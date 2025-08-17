مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل

يتجه استاد القاهرة لعدم استقبال مباريات لمدة 10 أيام من أجل الصيانة بعد شكاوى عدد من الأندية بسبب سوء أرضية الملعب.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن هناك اتجاه لغلق الملعب لمدة 10 أيام بسبب سوء أرضية الملعب بعد اتصالات بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأشرف صبحي وزير الرياضة. (التفاصيل من هنا)

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لن يتم غلق استاد القاهرة بشكل رسمي إلا بعد التأكد من نقل المباريات التي كان سيستضيفها خلال نفس الفترة على ملاعب بديلة".

وأوضح "أحمد دياب رئيس الرابطة قد بادر بالتنسيق مع وزير الرياضة لبحث إمكانية صيانة الملعب عقب ظهور أرضيته بصورة سيئة".

ومن المقرر أن يعود استاد القاهرة لاستقبال المباريات من جديد يوم 30 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

وهناك 5 مباريات من المقرر نقلها خلال الفترة المقبلة بسبب استضافة استاد القاهرة لهم في 10 أيام.

وتأتي المباريات كالآتي:

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية - 19 أغسطس

مودرن سبورت × الزمالك - 21 أغسطس

الجولة الرابعة

زد × وادي دجلة - 25 أغسطس

الزمالك × فاركو - 26 أغسطس

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 29 أغسطس