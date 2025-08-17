سندرلاند يعلن ضم مدافع سان جيرمان

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 14:55

أعلن نادي سندرلاند يوم الأحد التعاقد مع المدافع نوردي موكيلي قادما من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يعلن سندرلاند قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 12 مليون يورو جنيه إسترليني.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بالقطط السوداء حتى 2029.

وبذلك وصل مجموع صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي إلى 144 مليون جنيه استرليني.

تعاقدات القطط السوداء

تعاقد النادي الملقب بالقطط السوداء خلال الصيف الجاري مع 12 لاعبا حتى الآن.

إذ ضم سندرلاند لاعب تشيلسي مارك جويو على سبيل الإعارة وضم بشكل نهائي أرثر ماسواكو من بكشتاش.

وكذلك روبن روفس من نيميخين الهولندي وجرانيت تشاكا من باير ليفركوزن.

ونوح صاديقي من يونيو سانت جيلوا وشمس الدين طالبي من كلوب بروج.

بالإضافة إلى إنزو لو في من روما وسيمون أدينجرا من برايتون وحبيب ديارا الذي جاء من ستراسبورج، وعمر ألديريتي قادما من خيتافي

نوردي موكيلي سندرلاند باريس سان جيرمان
