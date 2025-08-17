بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب الودي.

وخاض منتخب مصر معسكرا وديا في المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وخلال المعسكر لعب منتخب مصر مباراتين وديتين ضد المغرب انتهيا بالتعادل واحدة بهدف لكل فريق والثانية بدون أهداف.

وكشف حمادة أنور مدير المنتخب عن وجود ترتيب لإقامة معسكر آخر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي.

وتبدأ البطولة يوم 27 سبتمبر المقبل وحتى 19 أكتوبر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب تشيلي ونيوزيلندا واليابان.