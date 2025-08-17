في الجول يكشف موعد إعلان حسام حسن قائمة المنتخب.. وانضمام صلاح مطلع سبتمبر

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لمعسكر سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مواجهتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وينطلق المعسكر صباح يوم 1 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهتي إثيوبيا في مصر وبوركينا فاسو خارجها.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن يفضل إعلان قائمة منتخب مصر يوم 30 أغسطس استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويأتي ذلك من أجل ضمان تركيز كافة اللاعبين حتى الساعات الأخيرة قبل المعسكر.

أما بالنسبة لمحمد صلاح فمن المقرر أن ينضم لمعسكر منتخب مصر مساء يوم 1 سبتمبر المقبل في اليوم التالي من مواجهة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول فريق أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم 31 أغسطس الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.