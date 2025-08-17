في الجول يكشف موعد إعلان حسام حسن قائمة المنتخب.. وانضمام صلاح مطلع سبتمبر

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 14:30

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - محمد صلاح - حسام حسن

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لمعسكر سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مواجهتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وينطلق المعسكر صباح يوم 1 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهتي إثيوبيا في مصر وبوركينا فاسو خارجها.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن يفضل إعلان قائمة منتخب مصر يوم 30 أغسطس استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر سلة - باترك جاردنر: سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا كرة طائرة - إصابة عبد الحليم عبو في الرأس خلال معسكر منتخب مصر

ويأتي ذلك من أجل ضمان تركيز كافة اللاعبين حتى الساعات الأخيرة قبل المعسكر.

أما بالنسبة لمحمد صلاح فمن المقرر أن ينضم لمعسكر منتخب مصر مساء يوم 1 سبتمبر المقبل في اليوم التالي من مواجهة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول فريق أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم 31 أغسطس الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.

حسام حسن مصر منتخب مصر
نرشح لكم
بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح مصدر مقرب من ربيعة لـ في الجول: لا صحة لتجدد إصابته
أخر الأخبار
هدف ملغي لحالة تحدث لأول مرة.. تعادل سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس 46 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا 4 دقيقة | ميركاتو
فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – مباريات الجولة الثانية.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – ألتاي يحرس مرمى مانشستر يونايتد.. وجيوكيريس يقود هجوم أرسنال 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511394/في-الجول-يكشف-موعد-إعلان-حسام-حسن-قائمة-المنتخب-وانضمام-صلاح-مطلع-سبتمبر