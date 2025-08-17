في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر على أسماء اللاعبين المحترفين الذين سينضمون لقائمة الفراعنة لمعسكر شهر سبتمبر.

وسيتواجد محمد صلاح وعمر مرموش على رأس القائمة التي انضم لها أيضا إبراهيم عادل بعد انتقاله للجزيرة الإماراتي.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء 6 لاعبين محترفين سيضمهم حسام حسن، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول

حمدي فتحي – الوكرة القطري

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – مانشستر سيتي.

رامي ربيعة – العين الإماراتي.

إبراهيم عادل – الجزيرة الإماراتي

ويستعد منتخب مصر خلال شهر سبتمبر لمواجهة كل من إثيوبيا في القاهرة وبوركينا فاسو في ملعب الأخير بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويتَبقّى 4 جولات على نهاية التصفيات، ويتأهل صاحب المركز الأول للمونديال بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل للبطولة.