في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 13:42

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - عمر مرموش - منتخب مصر

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر على أسماء اللاعبين المحترفين الذين سينضمون لقائمة الفراعنة لمعسكر شهر سبتمبر.

وسيتواجد محمد صلاح وعمر مرموش على رأس القائمة التي انضم لها أيضا إبراهيم عادل بعد انتقاله للجزيرة الإماراتي.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء 6 لاعبين محترفين سيضمهم حسام حسن، وجاءت القائمة كالتالي:

أخبار متعلقة:
سلة - باترك جاردنر: سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا قطة: بيراميدز قادر على الفوز بكل البطولات.. الشيبي الأفضل في مصر وهذا موقفي من العودة للأهلي الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

محمد صلاح – ليفربول

حمدي فتحي – الوكرة القطري

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – مانشستر سيتي.

رامي ربيعة – العين الإماراتي.

إبراهيم عادل – الجزيرة الإماراتي

ويستعد منتخب مصر خلال شهر سبتمبر لمواجهة كل من إثيوبيا في القاهرة وبوركينا فاسو في ملعب الأخير بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويتَبقّى 4 جولات على نهاية التصفيات، ويتأهل صاحب المركز الأول للمونديال بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل للبطولة.

محمد صلاح منتخب مصر عمر مرموش
نرشح لكم
بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة في الجول يكشف موعد إعلان حسام حسن قائمة المنتخب.. وانضمام صلاح مطلع سبتمبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته الثالثة.. توم أبونجيل حكما لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح مصدر مقرب من ربيعة لـ في الجول: لا صحة لتجدد إصابته
أخر الأخبار
أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
"أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا 27 دقيقة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: رسالة واضحة لموقف النادي.. خروج هويلاند من قائمة يونايتد أمام أرسنال 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس.. إلغاء الهدف 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماستانتونو: شعرت بالدهشة بعد تواصل ريال مدريد معي.. وهذه أول ذكرياتي مع الفريق ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن ساعة | ميركاتو
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: غلق استاد القاهرة لن يتم إلا بعد الاستقرار على البدائل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511391/في-الجول-يكشف-أسماء-المحترفين-لمعسكر-منتخب-مصر-في-سبتمبر