مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة

يتجه استاد القاهرة لعدم استقبال مباريات لمدة 10 أيام من أجل الصيانة بعد شكاوى عدد من الأندية بسبب سوء أرضية الملعب.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن هناك اتجاه لغلق الملعب لمدة 10 أيام بسبب سوء أرضية الملعب بعد اتصالات بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأشرف صبحي وزير الرياضة. (التفاصيل من هنا)

ومن المقرر أن يعود استاد القاهرة لاستقبال المباريات من جديد يوم 30 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

وبذلك من المتوقع نقل 5 مباريات خلال الـ 10 أيام المقبلة من على استاد القاهرة لإجراء عملية الصيانة.

ويكشف FilGoal.com المباريات التي سيتم نقلها من استاد القاهرة حال الموافقة بشكل رسمي على غلقه لمدة 10 أيام كالآتي:

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية - 19 أغسطس

مودرن سبورت × الزمالك - 21 أغسطس

الجولة الرابعة

زد × وادي دجلة - 25 أغسطس

الزمالك × فاركو - 26 أغسطس

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 29 أغسطس