مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

شهدت الساعات الأخيرة تواصل بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل مناقشة وضع استاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الكرة شكاوى من عدد من أندية الدوري بسبب سوء أرضية استاد القاهرة كما يسعى لظهور الملعب بالشكل الأمثل قبل مواجهة مصر أمام إثيوبيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتجاه لغلق استاد القاهرة لمدة 10 أيام من أجل صيانة أرضية الملعب بعد اتصالات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحي وزير الرياضة بسبب شكاوى عدد من الأندية لسوء أرضعية الملعب وعلى رأسهم ناديا الأهلي والزمالك".

وتابع "حال تم غلق الملعب لمدة 10 أيام سيتم فتحه من جديد يوم 30 أغسطس لاستقبال مواجهة الأهلي ضد بيراميدز ثم الزمالك أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري".

واختتم المصدر تصريحاته "بعد ذلك سيتم استضافة مواجهة مصر أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في تصفيات كأس العالم".

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا، ثم يواجه بوركينا فاسو.

المباريات التي سيتم نقلها من استاد القاهرة حال الموافقة بشكل رسمي على غلقه لمدة 10 أيام كالآتي:

الجولة الثالثة

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية - 19 أغسطس

مودرن سبورت × الزمالك - 21 أغسطس

الجولة الرابعة

زد × وادي دجلة - 25 أغسطس

الزمالك × فاركو - 26 أغسطس

الجولة الخامسة

البنك الأهلي × طلائع الجيش - 29 أغسطس

