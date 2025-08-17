تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - ليستر سيتي

واصل ليستر سيتي رفض عروض كريستال بالاس لضم المغربي بلال الخنوس هذا الصيف، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن ليستر رفض عرض مُحسن من قبل الثعالب يوم السبت.

من المتوقع أن يعقد مسؤولو كريستال بالاس وليستر سيتي المزيد من المحادثات يوم الأحد لإحراز تقدم بشأن الصفقة.

قبل أيام، ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.

ويدرس نيوكاسل إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي هذا الصيف، وفقا للتقرير.

ويجد نيوكاسل منافسة من ليدز يونايتد المهتم أيضا بالتعاقد مع الخنوس.

كما يهتم توتنام بضم النجم المغربي الشاب، وفقا لتقارير أخرى.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

