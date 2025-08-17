تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر

أجرى بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة عملية جراحية بعد نهاية الموسم المنقضي.

وكان رايكوفيتش قد تعرض لإصابة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب.

وكشفت صحيفة ماكس بيست الصربية أن جراحة رايكوفيتش تمت بنجاح لكن الحارس لا يتعجل العودة للمشاركة في المباريات.

وأشار التقرير إلى أن حارس اتحاد جدة سيغيب بشكل مبدئي عن منتخب صربيا في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع عودة رايكوفيتش من جديد في أكتوبر.

وغاب حارس المرمى الصربي عن قائمة اتحاد جدة المتواجدة في هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي.

وتوج اتحاد جدة الموسم الماضي بلقبي الدوري وكأس الملك ليحصد الثنائية المحلية.

ويلاقي اتحاد جدة فريق النصر ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي.