اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 12:27

كتب : هاني العوضي

نور الشربيني - اسكواش - سبورتنج

أعلن نادي سبورتنج تجديد تعاقده مع نور الشربيني بطلة العالم في رياضة الاسكواش.

ويأتي تعاقد سبورتنج مع نور الشربيني لمدة أربعة مواسم مقبلة حتى 2029.

وتشهد أولمبياد لوس أنجلوس 2028 إدراج رياضة الاسكواش لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وكشف نادي سبورتنج عن قرار مجلس الإدارة بتجديد تعاقده مع نور بسبب حرص النادي على دعم أبطاله والحفاظ على النجوم المميزين.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي لدعم اللاعبة نحو المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وحلم التتويج بميدالية أولمبية في أول ظهور رسمي للعب.

كما أعرب النادي عن تقديره لما حققته نور من إنجازات استثنائية على المستويين المحلي والدولي.

وكانت نور الشربيني قد توجت بلقب بطولة العالم 8 مرات من قبل.

ويعتبر ذلك هو الرقم القياسي لبطولات العالم في اللعبة بالتساوي مع الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وحصدت نور الشربيني أربعة ألقاب الموسم الماضي.

وينطلق موسم الاسكواش الجديد في بداية سبتمبر المقبل.

اسكواش نور الشربيني نادي سبورتنج
