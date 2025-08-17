لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل

شدد لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ على أن اللعب بجوار هاري كين زميله بالفريق أمر سهل بسبب جودته.

وتوج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وقال دياز للصحفيين عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، التسجيل كان شيئا خاصا بالنسبة لي، والتتويج بلقبي الأول وتسجيل هدفي الأول، لقد كانت ليلة رائعة بالنسبة لي".

وتابع: "أريد التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب هنا، لقد حاولت البحث عن فريق كبير لأنافس على البطولات الكبرى، وأنا سعيد هنا".

وأضاف: "اللعب بجوار هاري كين أمر مميز، ومن السهل اللعب بجواره بسبب الجودة التي يملكها".

وسجل دياز أول أهدافه بقميص بايرن ميونيخ بعدما أحرز الهدف الثاني للفريق ضد شتوتجارت.

