تقرير: إصابة مدافع أهلي جدة قبل مواجهة القادسية في السوبر
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 12:07
كتب : FilGoal
تعرض عبد الإله الخيبري مدافع أهلي جدة لإصابة قوية قبل مواجهة القادسية في السوبر السعودي.
ويلعب أهلي جدة أمام القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بينما المباراة الأخرى بين النصر واتحاد جدة.
وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن عبد الإله الخيبري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.
ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للموسم المقبل في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية.
وغادرت بعثة أهلي جدة إلى هونج كونج استعدادا لخوض منافسات السوبر السعودي.
ويواجه الفريق نظيره القادسية يوم الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي السوبر.
وكان أهلي جدة قد تعاقد مع عبد الإله الخيبري قادما من نادي الرياض.
نرشح لكم
تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر اليوم: الهلال يرفض عرضا رسميا من اتحاد جدة لاستعارة البليهي النصر يعلن ضم كومان الانضمام لـ النصر يقترب؟ كومان يعلن رحيله من بايرن ميونيخ "خبرة بريميرليج في فريقنا".. نيوم يعلن ضم دوكوري الرياضية: اتحاد جدة يستعد لضم البليهي من الهلال قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة - مواجهات قوية للثلاثي السعودي تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لضم أوتافيو من النصر