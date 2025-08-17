رئيس شتوتجارت يؤكد بقاء فولتيماد وعدم انتقاله لـ بايرن

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

نيك فولتماد - شتوتجارت

أكد ألكسندر فيرلي الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت أن مهاجمه نيك فولتيماد لن يغادر الفريق هذا الصيف.

وطلب بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب، لكن العرض لم يرق لطموحات شتوتجارت، حسب تقارير عديدة.

وقال فيرلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "انتهت القضية. سيلعب نيك فولتيماد معنا الموسم المقبل".

وأوضح فيرلي أن إدارة النادي ستعمل على تعديل راتب المهاجم الألماني البالغ من العمر 23 عاما.

وذكر تقرير سكاي أن نادي شتوتجارت عرض عليه تعديل عقده ليتقاضى نحو 2.5 مليون يورو سنويًا.

بينما عرض بايرن على اللاعب الحصول على نحو 7.5 مليون يورو كراتب سنوي.

وشارك نيك في مباراة كأس السوبر الألماني التي خسرها فريقه على يد بايرن يوم السبت.

قبل أسابيع، أوضح فيرلي أن فولتيماد لن يغادر الفريق هذا الصيف إلا إذا قدم بايرن ميونيخ عرضا خرافيا لضمه.

وقال فيرلي لجريدة StN الألمانية: "لن نسمح لنيك بالرحيل. سيلعب معنا الموسم المقبل أيضًا".

وأضاف "عادة ما تصلنا العروض عبر الهاتف أولا. ثم نلتقي بعد ذلك، لكنني رفضت ذلك بشكل قاطع حتى الآن".

وأتم "فولتمايد سيبقى بالتأكيد ما لم يقدم بايرن ميونيخ عرضا استثنائيًا، وفي هذه الحالة، نكون جميعًا محترفين بما يكفي للحديث عن الأمر".

ويمتد عقد المهاجم الألماني مع شتوتجارت حتى صيف 2028.

وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حتى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات، ولكن لم يسجل في المباراة النهائية.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

