كين: بداية لويس دياز مثالية.. وهكذا أردنا افتتاح الموسم

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

هاري كين ولويس دياز

يرى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ أن زميله بالفريق لويس دياز قد بدأ بداية مثالية.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتوج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وقال كين للصحفيين عقب المباراة: "هذه هي الطريقة التي نبدأ بها الموسم، بأحاسيس جيدة وبلقب. لقد حصلنا على فترة راحة قصيرة، ولكننا عملنا بجد".

أخبار متعلقة:
الآن هاري كين سيستيقظ دون تفكير.. بايرن ميونيخ بطلا لـ الدوري الألماني للمرة 34 تحت أنظار هاري كين.. لايبزج يؤجل حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري الألماني تشكيل بايرن ميونيخ – هاري كين وموسيالا يقودان الهجوم أما ليفركوزن في دوري الأبطال هاري كين: ليفركوزن سيكون أكثر شراسة بمباراة الإياب

وواصل: "كان سيكون من اللطيف أن نسجل هدفا أو هدفين آخرين، ولكننا حركنا الكرة بشكل جيد وعملنا بجد دفاعيا كفريق".

وتابع: "أعتقد أن بإمكانك أن ترى ما يقدمه لويس دياز في موقف واحد ضد واحد، هو قوي، والهدف الذي أحرزه جاء بعد انطلاقة رائعة. التسجيل في مباراتك الرسمية الأولى مع الفريق أمر رائع، وأن يكون هدف الفوز هو بداية مثالية".

وأضاف: "لويس دياز لعب مع جوتا وعرفه جيدا، وأعتقد أن عالم كرة القدم بالكامل تأثر بسبب وفاته. كان من اللطيف أن يهدي الهدف له ولعائلته وشقيقه. الوضع حزين، وكلما تمكنا من إظهار الحب لهم سيكون الأمر جيدا".

وسجل هاري كين هدفا في المباراة، بينما أحرز لويس دياز الهدف الثاني.

بايرن ميونيخ هاري كين كأس السوبر الألماني
نرشح لكم
لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل ليكيب: لتدعيم الهجوم.. لانس يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد مواعيد مباريات الأحد 17 أغسطس 2025.. قمة إنجليزية مبكرة ومصطفى محمد ضد سان جيرمان عاد بايرن ميونيخ بعد 3 سنوات.. شتوتجارت يخسر السوبر الألماني للمرة الثانية على التوالي نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي جوارديولا: الفوز في أول مباراة بالدوري لا يعني أي شيء.. ولا تعليق على مستقبل إيدرسون توماس فرانك: صفقات توتنام المقبلة سر طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية
أخر الأخبار
بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة 5 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف موعد إعلان حسام حسن قائمة المنتخب.. وانضمام صلاح مطلع سبتمبر 19 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: حارس فرانكفورت ينتقل إلى نادي باريس 36 دقيقة | ميركاتو
معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر ساعة | منتخب مصر
مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511381/كين-بداية-لويس-دياز-مثالية-وهكذا-أردنا-افتتاح-الموسم