كين: بداية لويس دياز مثالية.. وهكذا أردنا افتتاح الموسم

يرى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ أن زميله بالفريق لويس دياز قد بدأ بداية مثالية.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتوج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وقال كين للصحفيين عقب المباراة: "هذه هي الطريقة التي نبدأ بها الموسم، بأحاسيس جيدة وبلقب. لقد حصلنا على فترة راحة قصيرة، ولكننا عملنا بجد".

وواصل: "كان سيكون من اللطيف أن نسجل هدفا أو هدفين آخرين، ولكننا حركنا الكرة بشكل جيد وعملنا بجد دفاعيا كفريق".

وتابع: "أعتقد أن بإمكانك أن ترى ما يقدمه لويس دياز في موقف واحد ضد واحد، هو قوي، والهدف الذي أحرزه جاء بعد انطلاقة رائعة. التسجيل في مباراتك الرسمية الأولى مع الفريق أمر رائع، وأن يكون هدف الفوز هو بداية مثالية".

وأضاف: "لويس دياز لعب مع جوتا وعرفه جيدا، وأعتقد أن عالم كرة القدم بالكامل تأثر بسبب وفاته. كان من اللطيف أن يهدي الهدف له ولعائلته وشقيقه. الوضع حزين، وكلما تمكنا من إظهار الحب لهم سيكون الأمر جيدا".

وسجل هاري كين هدفا في المباراة، بينما أحرز لويس دياز الهدف الثاني.