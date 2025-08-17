ليكيب: لتدعيم الهجوم.. لانس يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - ماتيس أبلين - نانت

يبدأ نادي لانس الفرنسي مفاوضاته من أجل التعاقد مع مصطفى محمد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسي عن بدء لانس مفاوضاته من أجل التعاقد مع مصطفى محمد هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لضم مصطفى محمد تأتي بسبب رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم قبل غلق باب القيد.

وأوضح التقرير أن لانس لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن إلى نانت لكنه يرغب في ضم المهاجم المصري.

وكان قد ارتبط اسم مصطفى محمد هذا الصيف بأندية نيوم السعودي والأهلي المصري ونيس وحاليا لانس من فرنسا.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 112 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

