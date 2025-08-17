أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع أن يبدأ إبيريتشي إيزي كأساسي مع كريستال بالاس ضد تشيلسي يوم الأحد، وسط أنباء انتقاله قريبا إلى توتنام.

وأوضح التقرير أن توتنام يواصل المفاوضات من أجل ضمه ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن ما يعطل الصفقة إلى الآن هو بحث كريستال بالاس على بديل لإيزي.

ويسعى نادي توتنام إلى إبرام صفقة إبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب بي بي سي فإن توتنام يسرع وتيرة المفاوضات مع كريستال بالاس لضم إبيريتشي إيزي.

ووفقا لـ بي بي سي سيتم دفع مبلغ أقل قليلا من الشرط الجزائي البالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى توتنام للعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

