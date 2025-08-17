رئيس إنتر يرد على تقارير انتقال هاكان تشالهان أوجلو إلى النصر

أوضح جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن لاعبه التركي هاكان تشالهان أوجلو مستمر مع الفريق، ولا صحة لرحيله إلى أي ناد سعودي.

وأفاد أن الأمر نفسه ينطبق على بييرو أوسيليو المدير الرياضي الذي يرغب الهلال السعودي في تعيينه كمدير رياضي.

وقال ماروتا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا وجود مفاوضات رسمية من جانب الهلال والنصر للتعاقد مع المدير الرياضي وهاكان".

وأضاف "هاكان وبييرو لن يرحلا عن النادي، ومستمران بشكل طبيعي في الفترة المقبلة".

وربطت تقارير إيطالية الثنائي بقطبَي العاصمة السعودية خلال الفترة الماضية في ظل بحث مسؤولي الهلال عن مدير رياضي.

فيما ذكرت التقارير أن الدولي التركي دخل في مفاوضات مع النصر بعد رحيل الكولومبي جون دوران.

ويتولى أوسيليو منصب المدير الرياضي لإنتر منذ عام 2014، ولعب دورًا في استقطاب سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الحالي، لقيادة دفة الفريق الإيطالي آنذاك.

في حين يدافع هاكان - 31 عامًا - عن ألوان إنتر منذ موسم 2021.

إذ لعب مع الفريق 182 مباراةً في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.