رئيس إنتر يرد على تقارير انتقال هاكان تشالهان أوجلو إلى النصر

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

أوضح جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن لاعبه التركي هاكان تشالهان أوجلو مستمر مع الفريق، ولا صحة لرحيله إلى أي ناد سعودي.

وأفاد أن الأمر نفسه ينطبق على بييرو أوسيليو المدير الرياضي الذي يرغب الهلال السعودي في تعيينه كمدير رياضي.

وقال ماروتا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا وجود مفاوضات رسمية من جانب الهلال والنصر للتعاقد مع المدير الرياضي وهاكان".

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ريندرز: بدايتي في الدوري الإنجليزي لا تُصدق.. ونستهدف استعادة اللقب فليك: لست راضيا عن الأداء ضد مايوركا.. وعلينا أن نسرع اللعب ميسي يعود من الإصابة بهدف رائع في انتصار إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثية

وأضاف "هاكان وبييرو لن يرحلا عن النادي، ومستمران بشكل طبيعي في الفترة المقبلة".

وربطت تقارير إيطالية الثنائي بقطبَي العاصمة السعودية خلال الفترة الماضية في ظل بحث مسؤولي الهلال عن مدير رياضي.

فيما ذكرت التقارير أن الدولي التركي دخل في مفاوضات مع النصر بعد رحيل الكولومبي جون دوران.

ويتولى أوسيليو منصب المدير الرياضي لإنتر منذ عام 2014، ولعب دورًا في استقطاب سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الحالي، لقيادة دفة الفريق الإيطالي آنذاك.

في حين يدافع هاكان - 31 عامًا - عن ألوان إنتر منذ موسم 2021.

إذ لعب مع الفريق 182 مباراةً في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.

إنتر النصر هاكان تشالهان أوجلو جوزيبي ماروتا
نرشح لكم
تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن سندرلاند يعلن ضم مدافع سان جيرمان سكاي: حارس فرانكفورت ينتقل إلى نادي باريس تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس رئيس شتوتجارت يؤكد بقاء فولتيماد وعدم انتقاله لـ بايرن ليكيب: لتدعيم الهجوم.. لانس يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد أثليتك توضح موقف مفاوضات توتنام لضم إيزي.. وإمكانية مشاركته ضد تشيلسي نوتينجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية 16 دقيقة | الدوري المصري
أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
"أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا 59 دقيقة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: رسالة واضحة لموقف النادي.. خروج هويلاند من قائمة يونايتد أمام أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
ماستانتونو: شعرت بالدهشة بعد تواصل ريال مدريد معي.. وهذه أول ذكرياتي مع الفريق ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: نيوم يرغب في ضم بافار ولكن 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511378/رئيس-إنتر-يرد-على-تقارير-انتقال-هاكان-تشالهان-أوجلو-إلى-النصر