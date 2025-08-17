اليوم: الهلال يرفض عرضا رسميا من اتحاد جدة لاستعارة البليهي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله أمام علي آل البليهي في لقاء الاتحاد والهلال

رفض نادي الهلال السعودي عرضا رسميا من اتحاد جدة يطلب فيه الحصول على خدمات علي البليهي مدافع الأزرق على سبيل الإعارة.

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن الاتحاد قد تقدم بعرض رسمي مقابل 3 ملايين ريال لاستعارة البليهي لمدة موسم.

لكن إدارة الهلال فضلت الإبقاء على البليهي رغم خروجه من الحسابات الأساسية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي يعتمد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

وكان اتحاد جدة قد صرف النظر عن ضم عبد الإله العمري من النصر بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وشارك بليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وتوج بـ 11 لقبا متنوعا مع الهلال.

وخرج بليهي من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال إذ لم يفضل الاعتماد عليه أساسيا في كأس العالم للأندية.

ويخوض اتحاد جدة مباراته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر في العشرين من أغسطس الجاري.

وفي حال عبور عقبة النصر سيواجه الفائز من لقاء أهلي جدة والقادسية.

وتقام المباراة النهائية للسوبر السعودي يوم 23 أغسطس.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ2018.

إذ لعب بقميص الأزرق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتوِّج المدافع مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.

علي البليهي الهلال اتحاد جدة
