كرة نسائية - الأهلي يختتم سوق الانتقالات بضم حارسة برينتفورد السابقة

أعلن النادي الأهلي ضم عزة الفولي حارسة مرمى ناديي زد وبرينتفورد الإنجليزي السابقة لتدعيم فريق كرة القدم للسيدات.

وتم غلق باب القيد في سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم النسائية في مصر عند منتصف ليل اليوم الأحد.

وكانت عزة الفولي تلعب الموسم الماضي رفقة نادي زد في مسابقة الدوري المصري.

وتبلغ عزة الفولي من العمر 21 عاما.

وسبق لها خوض تجربة احتراف في نادي برينتفورد الإنجليزي لمدة عامين.

وكشف شادي محمد نائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي عن ضم عزة الفولي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن الصفقة قبل ساعة من غلق باب القيد.

ونجح فريق سيدات الأهلي الموسم الماضي في التتويج بلقب كأس مصر ليصبح أول ألقاب النادي في اللعبة تاريخيا.

وينافس الأهلي هذا الموسم على لقب السوبر المصري عند مواجهة مسار بطل الدوري.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري المصري للسيدات خلف مسار البطل.

وضم الأهلي هذا الصيف كل من الغانية ميرسي أتوبرا والفلسطينية نور يوسف.