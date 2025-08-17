فليك: لست راضيا عن الأداء ضد مايوركا.. وعلينا أن نسرع اللعب

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على عدم رضاه بأداء فريقه ضد مايوركا رغم تحقيق الفوز.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال فليك للصحفيين عقب المباراة: "جوان جارسيا كان جيدا جدا ونحن سعداء أيضا بجوفري تورينت لكونه في هذا المستوى، وبالطبع بالنسبة له ولراشفورد لم يكن الأمر سهلا في الدخول إلى المباراة لأن المنافس تراجع كثيرا ولم تكن هناك مساحات، وفي النهاية علينا أن نعمل على ذلك وأن نتحسن".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك: لست سعيدا لعدم قيد الصفقات الجديدة.. ولم أكن راضيا عن بداية أولمو ماركا: الاتفاق تم بين ديكو وفليك.. لا صفقات جديدة في برشلونة إيقاف فليك وتغريم لامين يامال وليفاندوفسكي عقب مباراة إنتر الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب

وواصل: "هذه 3 نقاط مهمة جدا لكن لم يعجبني أداء الفريق، لقد انخفضت شدة اللعب كثيرا في الشوط الثاني وهذا غير مقبول وعلينا أن نتحدث عن ذلك".

وتابع: "إريك جارسيا شارك بدلا من كوندي لأن الأمر يتعلق بالجاهزية، وإريك قدم أداء رائعا في فترة التحضير واستحق اللعب لكن كوندي أيضا مستواه رائع".

وأكمل: "قلت سابقا إن على يامال أن يلعب جيدا ويساعد الفريق، وهو لاعب مميز وينظر إليه الجميع. ما أراه في التدريبات هو أنه متحفز وكذلك في المباريات يلعب ويقاتل ويدافع".

وشدد: "لو كنت في الطرف الآخر لكنت مستاء من لقطة الهدف الثاني، لكنني دائما أخبر اللاعبين بالاستمرار حتى صافرة الحكم، والحكم لم يوقف المباراة لذلك على اللعب أن يستمر، لكن أتفهم استياء مايوركا".

وأردف: "علينا أن نلعب أسرع، مايوركا لعبوا بدفاع أعمق مما حرمنا من المساحات، والمهم أننا فزنا وحققنا النقاط لكن علينا العمل على بعض الأمور والتحسن".

وأتم : "لست سعيدا بطريقة لعبنا في الشوط الثاني، يجب أن نستمر بنفس المستوى، وكان علينا أن نسيطر على اللعب وأن نسجل، لأن اللعب بنسبة 50 أو 60% ليس ممكنا ضد تسعة لاعبين".

برشلونة هانز فليك ريال مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(3) برشلونة تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد قائمة برشلونة - غياب تشيزني وليفاندوفسكي.. وتواجد جارسيا وراشفورد لمواجهة مايوركا برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي مؤتمر فليك: لست سعيدا لعدم قيد الصفقات الجديدة.. ولم أكن راضيا عن بداية أولمو
أخر الأخبار
تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس 12 دقيقة | ميركاتو
تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر 25 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني 42 دقيقة | رياضة نسائية
لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إصابة مدافع أهلي جدة قبل مواجهة القادسية في السوبر ساعة | سعودي في الجول
لا جازيتا: سلوت يوضح لـ كييزا موقفه من البقاء أو الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس شتوتجارت يؤكد بقاء فولتيماد وعدم انتقاله لـ بايرن ساعة | ميركاتو
كين: بداية لويس دياز مثالية.. وهكذا أردنا افتتاح الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511375/فليك-لست-راضيا-عن-الأداء-ضد-مايوركا-وعلينا-أن-نسرع-اللعب