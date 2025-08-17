فليك: لست راضيا عن الأداء ضد مايوركا.. وعلينا أن نسرع اللعب

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على عدم رضاه بأداء فريقه ضد مايوركا رغم تحقيق الفوز.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال فليك للصحفيين عقب المباراة: "جوان جارسيا كان جيدا جدا ونحن سعداء أيضا بجوفري تورينت لكونه في هذا المستوى، وبالطبع بالنسبة له ولراشفورد لم يكن الأمر سهلا في الدخول إلى المباراة لأن المنافس تراجع كثيرا ولم تكن هناك مساحات، وفي النهاية علينا أن نعمل على ذلك وأن نتحسن".

وواصل: "هذه 3 نقاط مهمة جدا لكن لم يعجبني أداء الفريق، لقد انخفضت شدة اللعب كثيرا في الشوط الثاني وهذا غير مقبول وعلينا أن نتحدث عن ذلك".

وتابع: "إريك جارسيا شارك بدلا من كوندي لأن الأمر يتعلق بالجاهزية، وإريك قدم أداء رائعا في فترة التحضير واستحق اللعب لكن كوندي أيضا مستواه رائع".

وأكمل: "قلت سابقا إن على يامال أن يلعب جيدا ويساعد الفريق، وهو لاعب مميز وينظر إليه الجميع. ما أراه في التدريبات هو أنه متحفز وكذلك في المباريات يلعب ويقاتل ويدافع".

وشدد: "لو كنت في الطرف الآخر لكنت مستاء من لقطة الهدف الثاني، لكنني دائما أخبر اللاعبين بالاستمرار حتى صافرة الحكم، والحكم لم يوقف المباراة لذلك على اللعب أن يستمر، لكن أتفهم استياء مايوركا".

وأردف: "علينا أن نلعب أسرع، مايوركا لعبوا بدفاع أعمق مما حرمنا من المساحات، والمهم أننا فزنا وحققنا النقاط لكن علينا العمل على بعض الأمور والتحسن".

وأتم : "لست سعيدا بطريقة لعبنا في الشوط الثاني، يجب أن نستمر بنفس المستوى، وكان علينا أن نسيطر على اللعب وأن نسجل، لأن اللعب بنسبة 50 أو 60% ليس ممكنا ضد تسعة لاعبين".