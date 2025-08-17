ميسي يعود من الإصابة بهدف رائع في انتصار إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثية

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات مع إنتر ميامي من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك ميسي في الشوط الثاني من مباراة لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي ونجح في 45 دقيقة تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتغلب إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وافتتح خوردي ألبا التسجيل في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي بهدف دون مقابل.

بينما عادل بينتسيل النتيجة في الدقيقة 59 بهدف لوس أنجلوس جالاكسي الوحيد.

ونجح ميسي في تسجيل هدفا رائعا من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84، قبل أن يضيف لويس سواريز هدف تأكيد نقاط المباراة في الدقيقة 89.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

واستعاد إنتر ميامي نغمة الانتصارات بعد تعثر في مباراتين على التوالي بتعادل وخسارة في الدوري الأمريكي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي متصدر الترتيب.

وللفريق ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد فجر الأحد المقبل.

بينما يواجه تايجرز أونال المكسيكي فجر الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس الدوريات.

وكان إنتر ميامي قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كأس الدوريات المقامة بين فرق أمريكا والمكسيك.