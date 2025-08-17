ميسي يعود من الإصابة بهدف رائع في انتصار إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثية

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات مع إنتر ميامي من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك ميسي في الشوط الثاني من مباراة لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي ونجح في 45 دقيقة تسجيل هدف وصناعة آخر.

وتغلب إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو برباعية بالدوري الأمريكي في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم أونام بوماس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات رئيس فياريال: سنتحمل تكاليف حضور جماهيرنا لمواجهة برشلونة في ميامي

وافتتح خوردي ألبا التسجيل في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي بهدف دون مقابل.

بينما عادل بينتسيل النتيجة في الدقيقة 59 بهدف لوس أنجلوس جالاكسي الوحيد.

ونجح ميسي في تسجيل هدفا رائعا من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84، قبل أن يضيف لويس سواريز هدف تأكيد نقاط المباراة في الدقيقة 89.

واستعاد إنتر ميامي نغمة الانتصارات بعد تعثر في مباراتين على التوالي بتعادل وخسارة في الدوري الأمريكي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي متصدر الترتيب.

وللفريق ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد فجر الأحد المقبل.

بينما يواجه تايجرز أونال المكسيكي فجر الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس الدوريات.

وكان إنتر ميامي قد تأهل إلى منافسات ربع نهائي كأس الدوريات المقامة بين فرق أمريكا والمكسيك.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
نرشح لكم
كولومبوس كرو الأمريكي يعلن وصول وسام أبو علي ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة "وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا بمشاركة نيمار.. سانتوس يفجر المفاجأة أمام كروزيرو ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو برباعية بالدوري الأمريكي ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم أونام بوماس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي
أخر الأخبار
معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ 18 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر 21 دقيقة | منتخب مصر
مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة 24 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته 38 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليستر يرفض عرض بالاس لضم الخنوس ساعة | ميركاتو
تقرير صربي: رايكوفيتش يعود للمباريات في أكتوبر ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني ساعة | رياضة نسائية
لويس دياز: بحثت عن فريق كبير وانضممت لبايرن.. واللعب بجوار كين سهل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511372/ميسي-يعود-من-الإصابة-بهدف-رائع-في-انتصار-إنتر-ميامي-على-لوس-أنجلوس-جالاكسي-بثلاثية