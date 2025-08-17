فحوصات طبية لـ يانيك فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة المقاولون

تعرض يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لوعكة صحية مفاجئة عقب مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com أن فيريرا قد تم نقله إلى مستشفى الدفاع الجوي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المدرب قد شعر بآلام قبل مباراة المقاولون العرب لكنه حصل على مسكن قبل أن تعاود الآلام عقب المباراة.

وكان قد تم وضع المدرب تحت الملاحظة مع عمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج بعد الاطمئنان عليه.

وفرط الزمالك في نقطتين أمام المقاولون العرب على استاد المقاولون العرب بالتعادل بدون أهداف.

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الفريقين منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.