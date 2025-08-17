سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا من وزارة الشباب والرياضة يطالب فيه بتوضيح معايير اختيار اللاعبين بناء على قرارات المدير الفني في البطولة العربية.

ويأتي ذلك بعد اعتراض العديد على استدعاء بعض اللاعبين ووجود مجاملات في اختيارات اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية شابات تحت 16 عاما، وكذلك مشاركة 3 منتخبات فقط رفقة مصر في البطولة.

وتشارك منتخبات الجزائر وتونس والبحرين رفقة منتخب مصر للناشئات في البطولة المقامة حاليا في القاهرة.

وجاء نص الخطاب من الوزارة لاتحاد السلة

"في ضوء التنسيق المتبادل بين وزارة الشباب والرياضة واتحادكم الموقر بشأن العديد من الموضوعات الهامة والتي من ضمنها المتابعة اللحظية لجميع المنتخبات القومية.

وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشاركة منتخبنا الوطني للناشئات في البطولة العربية بمشاركة كلا من منتخب تونس والجزائر وعدم مشاركة دول الأخرى بالبطولة وتغير اللاعبات قبل البطولة.

فعلى الاتحاد بسرعة موافاتنا بتقرير مفصل "فني ومالي وإداري" يتضمن الرد بشأن جميع النقاط التي تم ذكرها يعالية مدعا بلاغة المستندات مرفقا به موقف باقي المنتخبات القومية -بنين وبنات لجميع المراحل السنية- من معسكرات ومشاركات دولية داخلية وخارجية وقوائم اللاعبين المنضمين لها المنتخب موضحا به أهم المعايير التي تم على أساسها لاختيارهم معتمدا من المدير الفني للمنتخب وكذا جميع المستندات المؤيدة للصرف والخاصة يسطر بعثات الاتحاد المختلفة خلال الفترة من 1-7-2024 وحتى تاريخه".

وعلم FilGoal.com أن طارق السعيد المشرف على المنتخبات ورئيس الاتحاد المصري للسلة يستعد لتجهيز مذكرة للرد على خطاب وزارة الشباب والرياضة.

وفاز منتخب مصر للناشئات في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر في 4 مباريات مباريات ضد الجزائر 87-26 ثم تونس 93-55 ثم البحرين 79-58 ثم على الجزائر في الدور الثاني بنتيجة 102-34.

وفي نفس السياق سيلتقي منتخب مصر في البطولة العربية تحت 16 عاما مع تونس في مباراة المركز الثالث.