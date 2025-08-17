عاد بايرن ميونيخ بعد 3 سنوات.. شتوتجارت يخسر السوبر الألماني للمرة الثانية على التوالي

تغلب بايرن ميونيخ على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كأس السوبر الألماني.

الهدف الأول سجله هاري كين في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 77 أضاف الكولومبي لويس دياز ثاني الأهداف بعد تمريرة من سيرج جنابري.

وانضم دياز إلى صفوف البافاري قادما من ليفربول في الصيف الحالي.

وأخيرا في الدقيقة 93 سجل جيمي ليولينج هدف شتوتجارت الوحيد بصناعة شيما أندريس الوافد الجديد من ريال مدريد.

البطولة تقام حاليا باسم "كأس سوبر فرانز بيكنباور" تخليدا لأسطورة الكرة الألمانية الراحل.

وبذلك يرفع بايرن ميونيخ الكاس للمرة الـ 11 في تاريخه، وهو الفريق الأكثر مشاركة في البطولة بـ 18 مرة.

السوبر هو الأول للبافاري منذ عام 2022، حيث خسر نسخة 2023 وغاب عن 2024 حين جمع باير ليفركوزن ثنائية الدوري والكأس.

أما شتوتجارت فلم يتمكن من تحقيق لقبه الثاني، حيث توج به عام 1992، وخسره للمرة الثانية على التوالي، حيث كان يواجه ليفركوزن في النسخة الماضية.